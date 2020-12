Forças Armadas apoiam logística da distribuição da vacina contra a Covid-19

As Forças Armadas estão a apoiar o Ministério da Saúde, no planeamento e logística da distribuição da vacina, através do empenhamento de onze militares, do Núcleo de Apoio à Decisão do Estado-Maior General das Forças Armadas.Na Sala de Situação do Ministério da Saúde, encontram-se três militares, que realizam aconselhamento e apoio à decisão ao Secretário de Estado da Saúde, no que concerne ao planeamento da vacinação. Os militares recolhem e analisam dados, que são utilizados em modelos de previsão e otimização da distribuição das vacinas.No Centro de Logística Nacional, localizado no Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), em Montemor-o-Velho, dois militares integram uma célula de planeamento, responsável pela Organização da Operação Logística, desde a receção das vacinas, armazenamento, preparação das encomendas de entrega, à distribuição e transporte aos postos de vacinação.Na Direção Geral de Saúde (DGS), encontra-se um farmacêutico militar, a apoiar a DGS no plano de vacinação, nomeadamente no estabelecimento de grupos prioritários e no acompanhamento dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelos outros países da União Europeia.No Estado-Maior-General das Forças Armadas, encontram-se ainda cinco militares, na retaguarda do planeamento da distribuição da Vacina Covid-19.