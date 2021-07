Forças Armadas vacinam 12 mil pessoas contra a Covid-19 no Alentejo

Dois médicos e dez enfermeiros, dos três ramos das Forças Armadas, estiveram empenhados, entre os dias 9 e 17 de julho, no apoio à vacinação contra a COVID-19, a cerca de 12 000 pessoas da região do Alentejo.

Os militares colaboraram, com a Administração Regional de Saúde do Alentejo, nos Centros de Vacinação de Beja, Évora, Portalegre e Santiago do Cacém, na preparação, administração e registo das vacinas, bem como apoio na zona de recobro, pós vacinação.

A equipa de militares foi composta por um médico e quatro enfermeiros da Marinha, um médico e quatro enfermeiros do Exército e dois enfermeiros da Força Aérea.

Esta ação, que permitiu acelerar o processo de vacinação na região do Alentejo, resultou de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.