Forças de segurança e serviços municipais do Redondo testados à Covid-19

As forças de segurança e os serviços municipais do Redondo, em Évora, estão esta sexta-feira a ser testados à Covid-19.O centro de rastreio foi montado no interior das instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários do Redondo. O teste é dirigido principalmente aos trabalhadores que trabalham diariamente com outras pessoas, como por exemplo os bombeiros, os militares da GNR e trabalhadores da autarquia.No total vão ser realizados 50 testes rápidos, patrocinados pela Câmara Municipal. Segundo o que oconseguiu apurar junto da autarquia, estes testes custaram cerca de 1500 euros.