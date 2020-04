Forças de segurança recebem reforço de material de proteção individual contra coronavírus

As forças de segurança, nomeadamente os corpos de bombeiros, PSP, SEF e restantes autoridades estão a receber material de proteção individual para a ajuda à contenção da propagação do coronavírus.O Ministério da Administração Interna procedeu à distribuição de material variado pelas forças de segurança, nomeadamente 316 mil máscaras e 495 mil pares de luvas.No total serão distribuídos cerca de um milhão de equipamentos de proteção.O Ministério da Administração Interna encontra-se em contacto com restantes os restantes ministérios sobre as necessidades dos materiais nas diversas áreas.Em atualização