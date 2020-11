Forças de segurança receberam em média três queixas de violência doméstica por hora em 2019

As forças de segurança receberam, em média, três denúncias de violência doméstica por hora, em 2019, sendo que em todos os meses houve mais ocorrências do que no mesmo mês de 2018, revela um relatório governamental, divulgado esta quarta-feira.

Segundo o relatório de monitorização anual de violência doméstica de 2019, da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), as forças de segurança receberam 29.473 participações de violência doméstica em 2019, 13.503 das quais na Guarda Nacional Republicana (GNR) e as restantes 15.970 na Polícia de Segurança Pública (PSP), o que corresponde a um aumento de 11,5% face a 2018.

Em média, as forças de segurança receberam 2.456 denúncias por mês, ou seja, 81 todos os dias e cerca de três queixas por hora.