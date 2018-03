Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Formação de novas células cerebrais não prossegue ao longo da vida

Processo diminui durante a infância e é indetetável em adultos.

20:03

Cientistas sugerem num novo estudo esta quarta-feira divulgado que o processo de formação de novos neurónios no cérebro (neurogénese) diminui durante a infância e é indetetável em adultos, contrariando a tese de que ocorre ao longo da vida.



No estudo, publicado na revista Nature, a equipa científica analisou 59 amostras de tecido cerebral de uma região específica, o hipocampo, considerado essencial para a aprendizagem e a memória e onde os especialistas têm procurado indícios de que novos neurónios (células cerebrais) continuam a nascer ao longo da vida.



Segundo a investigação, o nascimento de novos neurónios no hipocampo humano cai na infância e a neurogénese em adultos, observada em aves e roedores, aparentemente não ocorre em pessoas, assinala em comunicado a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que lidera o trabalho.



"Se a neurogénese é tão rara que não podemos detetá-la [nos adultos], poderá estar realmente a desempenhar um papel importante na plasticidade ou na aprendizagem e memória no hipocampo?", pergunta um dos coautores do estudo, Shawn Sorrels, citado pela universidade.



No estudo, que levanta novas questões sobre o funcionamento do cérebro humano, foram analisadas 37 amostras de tecido do hipocampo de cadáveres e 22 amostras de tecido da mesma região cerebral removidas cirurgicamente de doentes com epilepsia. As amostras de tecido são de recém-nascidos, crianças, jovens e adultos.



Os investigadores estudaram alterações no número de neurónios 'recém-nascidos' e de células estaminais neuronais (que dão origem a neurónios), desde antes do nascimento até à fase adulta, usando uma variedade de anticorpos para identificar células de diferentes tipos e estados de maturidade. Foi também analisada a forma e a estrutura das células.



A equipa constatou que a neurogénese abundava no desenvolvimento pré-natal do cérebro e em recém-nascidos, ao observar uma média de 1.618 neurónios 'jovens' por milímetro quadrado de tecido cerebral no momento do nascimento.



Contudo, o número de células recém-nascidas cai significativamente nas amostras de tecido cerebral obtidas durante os primeiros anos de vida: o número de novos neurónios numa criança de 2 anos era cinco vezes menor do que o verificado em recém-nascidos.



Os cientistas sustentam que o declínio do processo de formação de novos neurónios no cérebro continua na infância, com o número de novas células a diminuir 23 vezes entre 1 e os 7 anos de idade e mais 15 vezes aos 13 anos, idade em que os neurónios parecem ser mais maduros do que os observados nas amostras de cérebros ainda mais jovens.



Os autores do estudo constataram também que havia apenas 2,4 novos neurónios por milímetro quadrado de tecido do hipocampo no começo da adolescência, não tendo encontrado vestígios de neurónios 'recém-nascidos' em nenhuma das amostras de tecido cerebral de cadáveres de jovens de 17 anos ou das amostras de tecido extraídas cirurgicamente de 12 doentes adultos com epilepsia.



Ao focarem-se nas células estaminais neuronais, descobriram que são abundantes durante o desenvolvimento cerebral pré-natal, mas são extremamente raras no início da infância.