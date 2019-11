"Fortes indícios" de irregularidades nas requisições de ecografias no caso do 'bebé sem rosto'

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informou esta sexta-feira, através de comunicado, que há "fortes indícios" de que a clínica Ecosado, onde foram realizadas as ecografias do 'bebé sem rosto', utilizou de forma irregular "requisições de exames ecográficos".



O inquérito da ARSLV, que já foi enviado para o Ministério Público para eventual procedimento criminal, concluiu que "há fortes indícios de utilização irregular das requisições de exames ecográficos por parte da clínica Ecosado", refere a Administração Regional de Lisboa em comunicado.





Segundo a investigação, a clínica Ecosado, em Setúbal, "recebeu as requisições não tendo qualquer convenção com a ARSLVT".Em atualização