Fórum Médico vai discutir "crise" no setor

Reunião desta quarta-feira pode resultar em recomendações à tutela.

O Fórum Médico, plataforma que reúne todas as associações e estruturas médicas, reúne-se esta quarta-feira para discutir a "crise" no setor, numa altura em que os sindicatos admitem avançar para uma greve.



A Ordem dos Médicos (OM) convocou o Fórum a pedido do Sindicato Independente dos Médicos, da Federação Nacional dos Médicos e de outras associações profissionais, depois de uma reunião, em 03 de abril, dos dois sindicatos com a ministra da Saúde, Marta Temido, ter resultado na manutenção do desacordo e com os representantes dos médicos a considerarem que "o Ministério da Saúde parece querer empurrar os médicos para uma greve que não desejam".



Quando anunciou, em 05 de abril, a convocação do Fórum, o bastonário da OM, Miguel Guimarães, disse que da reunião desta quarta-feira podem sair recomendações à tutela ou "ações concretas para serem implementadas na defesa da qualidade da Medicina, mas sobretudo na defesa dos doentes".



"Nós sentimos que os profissionais de saúde estão a ser completamente desprezados pela atual tutela, pela senhora ministra da Saúde, as deficiências que existem a nível do Serviço Nacional de Saúde não estão a ser corrigidas e nós estamos a falar de deficiências complexas a nível de capital humano, de equipamentos, que têm levado a que vários hospitais e centros de saúde estejam numa situação dramática", disse o bastonário na altura.



"Não podemos continuar a permitir que o poder político faça dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos, os bodes expiatórios do sistema em várias áreas, nomeadamente quando não existem condições adequadas para a segurança clínica", sustentou.