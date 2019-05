Fórum reúne elite económica da CPLP em Lisboa

O 1º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa reúne-se este sábado, em Lisboa. A cimeira coloca em debate a perspetiva dos mais influentes teóricos lusófonos sobre o papel dos países de Língua Oficial Portuguesa na economia global.Estão confirmadas as intervenções do ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Portugal, almirante António Silva Ribeiro. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa ao início da tarde."O objetivo é consciencializar a sociedade civil, que tem um papel importante para o aprofundamento das relações entre os nossos povos e países, no domínio das relações económicas de cada um dos parceiros que fazem parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mas também no quadro da economia global", explica Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), que organiza o evento em parceria com a Delegação Regional da Ordem dos Economistas do Centro e Alentejo.O responsável avança que é ainda desígnio do encontro "fazer surgir uma estrutura, eventualmente associativa, que lhe dê continuidade - desde logo, que junte a UCCLA e as Ordens de Economistas de países lusófonos, concretiza. "É importante que se acarinhe esta proximidade", conclui.