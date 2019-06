Fotografia de padre em cuecas considerada "causadora de escândalo"

A fotografia que o pároco de Pedrógão Grande publicou nas redes sociais, em que aparecia em cuecas e meias numa cama de hotel, foi considerada "indecorosa e naturalmente causadora de escândalo" pelo bispo da diocese de Coimbra, D. Virgílio Antunes, que reagiu de imediato, afastando Júlio Santos, de 58 anos, "do serviço sacerdotal e das responsabilidades paroquiais"."Não há condições para o padre Júlio continuar a exercer, por agora, o ministério e as responsabilidades de pároco sem aumentar e multiplicar o escândalo entre os fiéis", refere uma nota da diocese de Coimbra, que foi lida aos fiéis na missa do domingo passado, já sem a presença do sacerdote.O afastamento é por tempo indeterminado e "até que tudo seja esclarecido, conforme exige a lei da Igreja". O sacerdote ainda irá receber na integra o salário deste mês, na ordem dos 900 euros, acrescido do subsídio de férias, apurou ojunto da comissão da fábrica da igreja. Júlio Santos garante não estar "minimamente abalado" com o afastamento da paróquia: "O padre, como primeiro cristão, deve procurar no testemunho aceitar a vontade de Deus.""A publicação foi um descuido", disse Júlio Santos ao, defendendo que "a foto não está assim tão ofensiva", por não estar nu. Na foto, surge de cuecas e meias, deitado, numa cama de casal desfeita de um quarto de hotel.A diocese de Coimbra está a preparar a escolha de um novo pároco para Pedrógão Grande e em julho deverá avançar com uma "solução transitória".Júlio Santos continua a viver na Residência Paroquial, com a mãe, mas deverá mudar-se no próximo mês. A decisão partiu do próprio sacerdote, que deverá continuar a morar na zona.