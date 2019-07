Uma fotografia de uma mulher deitada no chão a receber medicação deixou a Internet em alvoroço. A legenda que acompanha a imagem afirma que a foto foi tirada no Hospital de Faro e os comentários baseiam-se em críticas ao Serviço Nacional de Saúde e à unidade hospitalar.Segundo um esclarecimento do Hospital Universitário do Algarve (CHUA) a imagem que está a circular nas redes sociais "não corresponde à verdade". "A instituição, especificamente no seu serviço de urgência, dispõe de macas e de todos os meios técnicos essenciais para garantir o apoio e a assistência aos cerca 1000 doentes que diariamente utilizam todos os nossos serviços", pode ler-se.O hospital refere ainda que a divulgação de imagens "descontextualizadas" só podem ter como "objetivo denegrir a instituição pública de saúde e colocar em causa, de forma tremendamente injusta, o profissionalismo de todos os profissionais que lá trabalham 24 horas por dia durante 365 dias do ano, dando o seu melhor em prol dos doentes".