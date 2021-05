Fotógrafo cria plataforma para adoção de animais na região da Cova da Beira

Um fotógrafo da Covilhã idealizou e criou, em parceria com outras instituições, uma plataforma de adoção de animais para a região da Cova da Beira, cujo objetivo é ajudar os animais de rua.

Em comunicado, a Plataforma de Adopção "Home 4 Pets" refere que o seu principal objetivo é promover a adoção de cães e gatos, animais que têm em comum "a rua de onde foram resgatados".

"Numa altura em que se multiplicam os pedidos de ajuda e em que escasseiam recursos para garantir o bem-estar de dezenas de animais resgatados da rua, associações e empresas juntaram-se para ajudar a promover a adoção responsável na região da Cova da Beira", lê-se na nota.

A ideia inicial deste projeto partiu do fotógrafo Cláudio Gonçalves que, com o seu trabalho, espera poder ajudar as associações que já estão no terreno a trabalhar no resgate de animais de rua.

Para além das fotografias, a Plataforma "Home 4 Pets" conta com a parceria de uma clínica veterinária da Covilhã e da Shelter 4 Life - Associação de Ajuda Animal, entidades que garantem a desparasitação e vacinação de todos os animais adotados.

É ainda entregue às famílias adotantes um 'voucher' para a esterilização dos animais.

"Mais do que um ato de amor, a adoção de um animal é um compromisso para toda a vida. Não pode ser apenas um impulso, é fundamental que se avaliem os prós e contras e a decisão seja tomada de forma consciente", sustentam os mentores do projeto.

A plataforma foi lançada na quarta-feira, nas redes sociais Instagram e Facebook, sendo que a sua gestão está a cargo de uma empresa de Marketing & Branding que se associou a este projeto.