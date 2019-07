Fotógrafo da Lusa Paulo Novais galardoado com prémio Gazeta de Fotografia 2018

O fotógrafo da agência noticiosa Lusa Paulo Novais foi galardoado com o prémio Gazeta Fotografia 2018, enquanto o cartunista António recebeu o prémio Gazeta de Mérito, divulgou esta segunda-feira o Clube de Jornalistas.

Paulo Novais ganhou o prémio com uma fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, captada na praia fluvial de Mosteiro (Pedrógão Grande), "durante o périplo que efetuou no ano passado pelas regiões fustigadas pelos incêndios em 2017", refere o comunicado do Clube de Jornalistas.

Esta fotografia fez parte da galeria "os 1.001 mergulhos do senhor Presidente", divulgada em 29 de agosto do ano passado na edição digital do Público.