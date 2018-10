Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fotógrafo de celebridades luso-canadiano recusa rótulo de 'paparazzi'

"Em toda a minha carreira não me escondi nos arbustos para mostrar escândalos através das fotografias", afirmou George Pimentel.

O fotógrafo luso-canadiano George Pimentel tem dedicado a sua carreira a fotografar celebridades, mas sempre quis passar a mensagem de não ser um 'paparazzi'.



"Sempre quis ser este tipo de fotógrafo porque sempre quis respeito. Em toda a minha carreira não me escondi nos arbustos para mostrar escândalos através das fotografias", afirmou George Pimentel.



Filho de emigrantes de Rabo de Peixe, na ilha açoriana de São Miguel, o luso-canadiano já fotografou estrelas da sétima arte como Robert de Niro, Will Smith, Tom Cruise, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Al Pacino, Sean Penn e o músico Bruce Springsteen, entre outras celebridades.



"Sempre fui mais do género de mostrar o 'glamour' da fotografia, revelando o encanto das pessoas, das celebridades que pretendo glorificar. Quero-as mostrar porque já fui fã delas, seguia-as nos filmes", explicou.



Licenciado em fotografia pela Universidade de Ryerson, em Toronto, o luso-canadiano sublinhou que apenas quer "tirar boas fotos" e só necessita de "cinco segundos" dos famosos para mostrar a sua "tenacidade e persistência".



"Quando os famosos saem de uma limusine ou do carro pergunto sempre com respeito se posso tirar uma foto. Dão-me sempre pelo menos um segundo e aproveito para tirar a minha foto. Já tenho fotos com muitos famosos, como Johnny Depp, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Brad Pitt e George Clooney", referiu.



Desde 1993 que George Pimentel fotografa no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), sendo atualmente o fotógrafo oficial do evento.



Este ano o TIFF decorreu de 6 a 16 de setembro, edição que vai perdurar na memória do luso-canadiano devido a Lady Gaga.



"Foi uma grande honra fotografar Lady Gaga. Ela até pediu ao segurança que me deixasse estar à vontade a tirar-lhe fotos na passadeira vermelha. Foi a mais valiosa foto em termos sentimentais. Mais tarde encontrou-me numa festa, deu-me as mãos, dizendo-me que houve uma grande sinergia entre nós e que foi épico o que fizemos", contou.



A paixão de George Pimentel pela fotografia vem de laços familiares, uma atividade iniciada pelo seu avô 'Laranjo' na vila de Rabo de Peixe, na década de 1940. O seu pai, José, ao imigrar para o Canadá em 1966, deu continuidade a esse trajeto e desde 1971 que o seu ateliê de fotografia, localizado no Little Portugal, em Toronto, continua de portas abertas.