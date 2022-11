Fraca visibilidade está a condicionar aterragens no Aeroporto da Madeira

A fraca visibilidade tem estado a condicionar as aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com quatro voos divergidos para o Porto Santo e Canárias, disse fonte aeroportuária.

Segundo a mesma fonte, o primeiro avião a divergir, uma aeronave da Norwegian Air Sweden, proveniente de Copenhaga, com chegada prevista pelas 09:50 horas, foi para a ilha do Porto Santo, onde aguarda melhoria das condições atmosféricas.

Um outro avião proveniente do aeroporto inglês de Lutton divergiu para Tenerife Sul, nas Ilhas Canárias, enquanto outros dois, oriundos de Dusseldorf (TUIFLY) e de Gatwick (Easyjet) voaram para Tenerife norte.