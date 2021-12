Em 2021, nasceram 4599 Marias e 1433 Franciscos. De acordo com dados do Ministério da Justiça cedidos ao CM, foram os nomes mais comuns atribuídos a meninas e meninos nascidos ao longo deste ano – tal como já o haviam sido no ano anterior. Por outro lado, não foram registadas quaisquer crianças com o nome de Cristiano Ronaldo (embora tenha sido registada uma Georgina), e houve 15 meninos que adotaram o nome do Presidente da República: Marcelo.