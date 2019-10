Fraturas causadas pela osteoporose dão sinal tardio

Discurso Direto

É uma doença de países ricos e que cresce - com elevados custos para o sistema público de saúde - ao ritmo que a população envelhece. Só em Portugal, a osteoporose provoca cerca de 40 mil novas fraturas por ano, das quais mais de 25% são na extremidade proximal do fémur, junto ao quadril, zona em que são mais gravosas. E os especialistas deixam o aviso: o volume de fraturas por fragilidade tende a aumentar drasticamente nas próximas décadas."Chamamos fraturas ósseas de fragilidade àquelas que acontecem após um traumatismo mínimo ou de baixo impacto: por exemplo, quando alguém, em casa ou na rua, vai a andar normalmente e sofre uma fratura após uma queda mínima", explica Helena Canhão, professora na NOVA Medical School e presidente eleita da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR).A especialista, também responsável pela unidade de Reumatologia do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, esclarece que a generalidade dos casos de rotura está relacionada com a perda de qualidade óssea: num quadro de osteoporose, o osso não consegue absorver a energia que resulta de um pequeno impacto, na maioria dos casos resultante de uma queda da própria altura, e acaba a quebrar. E, regularmente, só após a primeira fratura é diagnosticado."A osteoporose, até fraturar, é assintomática. E, por isso, se a população e os profissionais de saúde não estiverem alerta, pode passar desapercebida até à ocorrência da primeira fratura. Após uma primeira fratura, se não houver qualquer intervenção, o risco de nova fratura aumenta muito", clarifica ao CM a reumatologista Helena Canhão. O acesso aos cuidados de saúde primários é, por isso, fundamental, defende a especialista.Já outras pessoas, por histórico familiar ou porque são cautelosas e apostam na prevenção, tentam ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico e evitar o consumo de tabaco e álcool em excesso, fatores que, explica Helena Canhão "evitam a ocorrência de osteoporose e fraturas".Se toma medicamento tido como catalisador da doença ou tem outra patologia associada deve procurar acompanhamento de um reumatologista.A idade e o sexo têm influência?- A osteoporose acontece por perda de quantidade e qualidade do osso. E há fatores genéticos que contribuem para isso e, sem dúvida, a idade e o sexo feminino são fatores determinantes.- Onde há maior perigo?- A maior parte dos idosos cai em casa. Devemos preparar as casas para diminuir o risco de queda, melhorando o equilíbrio e a força muscular dos idosos de forma a prevenir que as fraturas aconteçam.A prevalência da osteoporose entre portugueses com idade superior a 18 anos foi calculada em aproximadamente 10% (17% entre as mulheres e 2,6% entre os homens), revela um estudo da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR).Em Portugal, de acordo com os estudos mais recentes, 37% das mulheres e 24% dos homens diagnosticados com osteoporose e com indicação para tratamento não são tratados.