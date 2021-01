Freguesias açorianas sujeitas a cercas sanitárias testadas à Covid-19 a partir de terça-feira

As freguesias açorianas de Ponta Garça e Rabo de Peixe, sujeitas a cercas sanitárias, vão ser alvo de uma operação de testagem a partir de terça-feira, anunciou este domingo a Direção Regional de Saúde.

De acordo com a nota de imprensa do Governo dos Açores, a operação tem um prolongamento previsto até ao dia 22 de janeiro, abrangendo a "população residente em locais referenciados como de risco potencial, em ambas as comunidades".

A operação será coordenada pela Direção Regional de Saúde e desenvolvida pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, com "meios humanos e equipamentos próprios e outros do Serviço Regional de Saúde e da Proteção Civil dos Açores".