Freguesias de Loures prontas a deixar situação de calamidade

O presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, considerou estarem “reunidas as condições para que as duas freguesias do concelho com medidas mais restritivas possam sair da situação de calamidade”.Em causa estão as Uniões de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, bem como de Sacavém e Prior Velho. Em Loures estão ativos cerca de 350 casos e há uma média de 19 novos casos diários, “um número muito abaixo” dos que já se verificaram.