Freguesias lisboetas com falta de meios para limpeza urbana

Por Lusa | 05:00

Lisboa tem tido dificuldade em dar resposta às questões de higiene urbana e alguns presidentes de junta admitem uma falta de meios, mas as freguesias atribuem também o problema ao turismo e à falta de civismo da população.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, no centro da capital, afirmou que a acumulação de lixo "tem sido um problema muito grande" que se intensificou no mês de agosto, devido ao turismo. Além disso, tem notado a diminuição do número de recolhas (uma responsabilidade do município) em algumas zonas da freguesia.

Relativamente à limpeza urbana (varredura e lavagem das ruas), competência da Junta de Freguesia, Carla Madeira (PS) declarou que a varredura e a lavagem das ruas têm sido insuficientes devido à falta de recursos humanos.