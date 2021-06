Frente Comum considera "inaceitável" requisição civil dos inspetores do SEF

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública considerou esta segunda-feira "inaceitável" a requisição civil dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos, que adiram à greve marcada para junho, definida pelo Governo.

"A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública considera inaceitável a requisição civil dos inspetores do SEF, imposta pelo Governo para cercear o direito à greve destes trabalhadores em luta pela sua participação no processo de reestruturação do SEF", refere em comunicado.

O c, nem mesmo no atual estado de calamidade em vigor, fruto da situação pandémica.