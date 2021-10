Frente Comum quer responder ao OE2022 com greve na função pública em 12 de novembro

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 não responde aos problemas do setor nem às reivindicações dos trabalhadores, propondo responder-lhe com uma greve em 12 de novembro.

"É necessário que este Orçamento do Estado responda às principais reivindicações dos trabalhadores e que melhore os serviços do Estado, mas a proposta do Governo não resolve nenhum dos problemas centrais da administração pública, por falta de vontade política", disse o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, à agência Lusa.

Por isso, o secretariado da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (FCSAP) vai propôr aos sindicatos que a integram, numa reunião que se realiza segunda-feira, uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública, no dia 12 de novembro.