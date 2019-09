Frente fria do Atlântico traz chuva e vento forte

A previsão de chuva e vento forte para este sábado levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso amarelo oito distritos do Norte e Centro. São eles: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança , Viseu e Coimbra.A instabilidade atmosférica atinge, contudo, todo o território do continente e resulta da formação no Oceano Atlântico de uma frente fria que atinge este sábado a Península Ibérica.Associada à chuva em todo o País está a descida da temperatura. A previsão para este sábado é 20 graus no Porto, 22 em Lisboa e 23 em Faro. Santarém será a capital de distrito mais quente, com 25 graus.Quanto às mínimas, está também prevista uma descida. Na próxima madrugada são esperados 8 graus na Guarda e 10 em Bragança, Vila Real e Viseu. Valores ligeiramente inferiores ao habitual para esta época do ano.Com a deslocação da frente fria para o Interior da Península, para domingo as previsões do IPMA a apontam para a melhoria do estado do tempo, já com a ocorrência de períodos de chuva mais débeis. A indicação é de aguaceiros e chuva fraca nos distritos a Norte de Leiria. No resto do território há a previsão de céu parcialmente nublado.Com o início da próxima semana a possibilidade de aguaceiros vai continuar no Litoral Norte. Já no Algarve há a previsão de céu limpo.