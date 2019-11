"FridaysForFuture": Esperados mais de 100 mil manifestantes nas ruas de 153 países em defesa do planeta

Mais de 100 mil manifestantes são esperados na Greve Climática Global de sexta-feira, que vai decorrer em mais de 2.300 cidades de 153 países, entre os quais Portugal, segundo estimativas do site "FridaysForFuture".

Comparando com os dois últimos protestos mundiais, os jovens parecem estar mais mobilizados para o protesto desta sexta-feira: nas duas últimas semanas, realizaram-se manifestações em cerca de 1.500 cidades de 145 países.

O número de cidades aumenta (mais 750 cidades) assim como o número de países (mais oito), entre os quais Portugal que se junta pela quarta vez a estes protestos inspirados na jovem ativista sueca Greta Thunberg.

De acordo com o site "FridaysForFuture", são esperadas 104.262 pessoas na greve de sexta-feira, que acontece poucos dias antes de se iniciar, em Madrid, a 25.º Conferência das Nações Unidas Sobre as Alterações Climáticas (COP25).

A cimeira do clima vai contar com a presença de Greta Thunberg, a jovem que aos 15 anos trocou as salas de aula pelo chão em frente ao parlamento sueco, onde se começou a manifestar para exigir medidas políticas de proteção do planeta.

Antes de se deslocar para Madrid, a ativista sueca passa por Portugal.

O movimento #FridaysForFuture começou em agosto de 2018 e a mensagem espalhou-se rapidamente, com jovens e adultos a repetir o gesto de Greta Thunberg.

Em Madrid, à margem da COP25, está prevista uma manifestação no dia 06 de dezembro.

Desde agosto de 2018 até agora, já participaram jovens de 6,6 mil cidades de 223 países, segundo o site oficial do movimento.

No total, já se realizaram 63 mil greves climáticas.