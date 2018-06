Frio recebe época balnear

Tempo ainda não está para idas à praia, com frio e chuva previstos para o fim de semana.

Por E.N. | 09:26

"A partir de julho conseguirei ter ideia da influência desta medida no número de clientes. Neste primeiro dia penso que apenas o tempo foi responsável pela reduzida afluência", explicou ao CM Maria João Marcelo, proprietária de um restaurante.

Esta sexta-feira é o primeiro dia da época balnear em vários concelhos: Viana do Castelo, Nazaré, Peniche, Almada, Setúbal, Grândola, região algarvia e arquipélagos dos Açores e Madeira.No entanto, o tempo ainda não está para idas à praia, com frio e chuva previstos para o fim de semana.Em Setúbal, ontem foi o primeiro dia da iniciativa ‘Arrábida sem carros’. As praias estiveram desertas.