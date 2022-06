A falta de médicos especialistas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) afeta mais as unidades da região de Lisboa e do Algarve do que as das zonas Norte e Centro. Os problemas nas Urgências de Ginecologia/Obstetrícia, que têm levado ao encerramento de vários serviços, fazem-se sentir mais em cidades onde há hospitais privados com serviços similares.









