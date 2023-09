“Fui criticada, expus-me nas redes sociais, fui à Assembleia da República, criei uma petição, mas faria tudo outra vez para conseguir o medicamento”, conta Sandra Gomes, doente oncológica, ao Correio da Manhã. A passar pela segunda vez por um cancro de mama triplo negativo viu-se condicionada quando percebeu que o ‘Pembrolizumab’, que potencia a resposta da quimioterapia e aumenta a sobrevida, só estava disponível para doentes com cancro pela primeira vez ou, para ter acesso ao fármaco, teria de pagar milhares de euros no privado.





“Tive uma amiga que morreu sem o medicamento. Muitas vezes pensei que me podia acontecer o mesmo”, diz. Mas Sandra, de 40 anos, não baixou os braços, lutou e conseguiu que o acesso ao fármaco passasse a ser transversal e de forma gratuita no Serviço Nacional de Saúde, para o tipo de cancro que tem e, ainda, para cancros do colo do útero, colorretal, esófago, renal e melanoma. O fármaco foi aprovado a 7 de julho, Sandra começou a imunoterapia 15 dias depois. “O medicamento deu-me esperanças, vou conseguir vencer este cancro”, garante.