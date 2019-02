Frente Comum diz que greve da função Pública teve adesão de 80%

Sindicatos falam em paralização "aos mínimos" dos hospitais e de escolas fechadas por todo o País.

Por Lusa | 13:57

A adesão à greve desta sexa-feira da Função Pública foi superior a 80%, segundo estimativas preliminares da Frente Comum.



"Neste momento temos mais de 80% de adesão em termos nacionais", afirmou a coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, numa conferência de imprensa ao final da manhã em Lisboa, ressalvando que os dados são preliminares e não incluem ainda todos os distritos do país.



A dirigente sindical precisou terem-se registado distritos com "as escolas todas paradas", com os serviços de saúde "tudo a 100% dos mínimos" nalguns distritos.



A Frente Comum diz que faltam ainda os números de adesão durante a tarde, e de alguns distritos, mas os da manhã revelaram já escolas, museus, serviços do cartão de cidadão e registo criminal fechados, mais de 50% das repartições de finanças encerradas, bem como tribunais.



"É uma greve que não é da saúde nem da educação", disse Ana Avoila, adiantando que, na administração local, à exceção das câmaras de Almada e do Funchal, "está tudo a 100%" no que refere à adesão à paralisação.



"Esta greve está a dar o sinal que os trabalhadores estão muito descontentes com o que se está a passar com eles e a forma como estão a ser tratados", afirmou, recordando que "foram estes trabalhadores que ajudaram a derrubar o governo PSD/CDS que fez uma política desastrosa para a administração pública".



A coordenadora da Frente Comum acrescentou: "Nós não vamos desistir de lutar até às eleições", especificando que o balanço definitivo da greve de hoje será divulgado na segunda-feira.



A paralisação começou por ser marcada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (CGTP), há cerca de um mês, na expectativa de que o Governo ainda apresentasse uma proposta de aumentos generalizados para a função pública, o que não veio a concretizar-se.



A Federação Sindical da Administração Pública (FESAP) e a Federação Nacional da Educação (FNE), filiadas na UGT, marcaram dias depois greve para a mesma data, pelos mesmos motivos.



A última greve nacional da administração pública ocorreu em 26 de outubro e foi convocada pela Frente Comum, pela FESAP e pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE).



Os trabalhadores da função pública têm os salários congelados desde 2009.