Funchal vai ter uma estátua para homenagear bombeiros da Madeira

A cidade do Funchal vai ter uma estátua para homenagear os bombeiros da Madeira, anunciou esta quarta-feira o presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado, referindo que o local ainda está a ser equacionado.

"O Funchal vai homenagear os bombeiros do Funchal e da Região Autónoma da Madeira com uma estátua e já está a ser equacionado o local para isso", indica a autarquia em comunicado.

O anúncio da homenagem foi feito esta quarta-feira por Pedro Calado na cerimónia dos 135 anos da corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que decorreu na Praça do Município e na sala da Assembleia Municipal.

Na cerimónia, refere a Câmara do Funchal no comunicado, o presidente da autarquia (PSD/CDS-PP) destacou a importância de ter uma "corporação devidamente equipada e profissional", recordando as calamidades de 20 de fevereiro de 2010, os incêndios de 2016, assim como "as alterações climáticas em curso" que têm provocado vagas de calor e de chuva, como a depressão Óscar ocorrida este ano.

Pedro Calado referiu também que a Câmara do Funchal investiu recentemente 100 mil euros no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, "o que permitiu melhorar as condições de trabalho, não esquecendo as questões remuneratórias, já que tem sido efetuado um forte investimento na equiparação dos vencimentos aos bombeiros sapadores, daí a antecipação, em dois anos, da conclusão deste processo, num investimento municipal de mais de 500 mil euros".

A Câmara Municipal recorda, por outro lado, que entrou ao serviço uma nova ambulância, cedida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, e foi assinado o protocolo para a aquisição de uma nova ambulância, perfazendo, estes dois investimentos, cerca de 200 mil euros.

"Outra questão que vai avançar, embora ainda esteja dependente de outras entidades, é a formalização do centro de Formação dos Bombeiros Profissionais da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, estabelecendo um Polo de Formação da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa na RAM", é ainda indicado no comunicado.