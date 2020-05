Funcionária da Universidade de Lisboa infetada com Covid-19 em contacto com alunos

Uma funcionária dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, ao serviço na residência I de estudantes, testou positivo para a Covid-19 na sexta-feira passada, mas voltou ao trabalho na terça-feira, depois de ter repetido o rastreio e o resultado do mesmo ter sido "inconclusivo".



A denúncia foi feita ao CM por um grupo de alunos que reside nas respetivas residências e que está revoltado com a ação da reitoria. "Querem juntar-nos no mesmo espaço, o que não faz sentido, tendo em conta que os colegas da residência I tiveram muito mais contacto com a funcionária infetada do que os da II", conta uma aluna, que se apresenta como a representante dos estudantes dos dois espaços, acrescentando que "na madrugada de 27 de maio, uma residente do edifício 1 foi transportada para o hospital com sintomas. Continua a aguardar o resultado do teste".





Segundo a mesma jovem, todos os universitários que residem nas residências vão ser submetidos a testes de rastreio à infeção amanhã, no centro universitário, em Lisboa, mas a Universidade terá dito que não garante o transporte desde a Cruz Quebrada (Oeiras), onde se situam as residências. "Estamos em isolamento profilático até fazermos os testes e depois pedem-nos para irmos de transportes públicos", critica.

Sobre a situação, o reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, recusa as críticas dos estudantes sobre a falta de oferta de transporte em segurança. Explica que a solução não seria "coerente com as recomendações da Direção-Geral da Saúde".