Funcionária desfalca associação em 70 mil euros

A Associação Futuro de Garvão (Ourique), uma unidade de cuidados continuados e centro de dia, foi alvo de um desfalque financeiro que ultrapassa os 70 mil euros. O desvio do dinheiro terá sido praticado por uma funcionária administrativa com a conivência do marido. A direção da instituição já apresentou queixa no Ministério Publico.

O caso foi detetado quando o empresário e médico Miguel Cardoso investiu mais de um milhão de euros na compra da associação, para a transformar numa infraestrutura com outras valências na área da saúde. Na sequência desta transação foi feita uma auditoria às finanças da instituição.





Antes do ilícito ser detetado, foi a funcionária administrativa, de 35 anos, acompanhada pelo marido, que admitiu o desvio do dinheiro junto da administração.A mulher só atuava quando recebia os pagamentos dos utentes ou familiares em dinheiro. "Passava as faturas, recebia os pagamentos, passava um recibo às pessoas, a seguir anulava o recibo ou passava uma nota de crédito e metia o dinheiro ao bolso", revela fonte da associação.A mesma fonte garante que "foi de imediato instaurado um processo interno e apresentada queixa junto das autoridades". A associação encontrava-se numa "situação financeira muito complicada devido a má gestão". As dívidas, só a fornecedores, ultrapassavam os 500 mil euros.Questionada pelo, Mónica Raimundo, presidente, não quis prestar declarações.