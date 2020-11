Funcionária do tribunal de São João Novo infetada com Covid-19

Uma funcionária do maior tribunal do Porto, o São João Novo, está infetada com o novo Coronavírus. A funcionária em causa trabalhou no dia 23, num megajulgamento, e no dia seguinte não foi trabalhar por apresentar sintomas de Covid-19.

O resultado do teste foi conhecido na manhã desta sexta-feira. Só durante a tarde, os restantes colegas da secção foram mandados para casa.

Este é o primeiro caso de Covid-19 neste tribunal. A comunidade judicial está revoltada. "A funcionária trabalhou com as colegas da secção, juízes, procuradora e advogados de um megaprocesso. É uma situação muito grave. Deveriam ter ficado todos em isolamento quando apresentou sintomas", contou ao Correio da Manhã fonte judicial.