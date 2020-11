Funcionária infetada com Covid-19 obriga a encerrar infantário com 120 crianças na Madeira

O Infantário "O Golfinho", na Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, foi encerrado devido à pandemia da Covid-19, afetando 120 crianças, anunciou esta segunda-feira a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

"Na sequência do teste positivo de uma funcionária e do consequente confinamento preventivo de vários outros colaboradores, o estabelecimento de ensino encerrou esta segunda-feira. Cento e vinte crianças permanecerão no seu domicílio até indicação em contrário das autoridades de saúde", indicou a Secretaria Regional numa nota de imprensa.

Este é o segundo caso de encerramento de um estabelecimento de ensino no arquipélago da Madeira.