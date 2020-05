Funcionárias de creches em Odemira testadas ao coronavírus

Arrancou esta terça-feira em Odemira, o programa de testagem preventivo à Covid-19 em creches, promovido pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social, Universidade do Algarve e coordenado pela Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).

Na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, são testados em Grândola os funcionários das creches dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal.

De acordo com Deolinda Seno Luís, vereadora da Câmara Municipal de Odemira, município onde a operação começou "foram ontem testadas as 74 colaboradoras das três instituições que têm a valência de creches no concelho de Odemira, nomeadamente o Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade (Odemira), Os Calculinhos (São Teotónio) e o Lápis de Cor (Vila Nova de Milfontes), que por decisão do governo vão abril no dia 18 de maio".

Na próxima semana serão testadas todas as colaboradoras do ensino pré-escolar, público e privado dos cinco concelhos cuja abertura está prevista para o dia 1 de junho.

A partir de sexta-feira, começa em São Luís, "a operação de testagem dos 363 utentes e dos 299 funcionários das 10 extensões residências (lares) que existem no concelho. Nomeadamente uma estrutura ligada à deficiência, uma Unidade de Cuidados Continuados e oito ligadas ao envelhecimento" explicou Deolinda Seno Luís.

Os testes são realizados por equipas do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve - Algarve Biomedical Center (consórcio do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Universidade do Algarve).

Uma operação que conta com a parceria da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e que vai estender-se nos próximos dias aos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal.