Funcionário da Infraestruturas de Portugal com baixa médica trabalha em bar de Vila Nova de Foz Côa

Mário Correia é funcionário da Infraestruturas de Portugal (IP) na Estação do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa. É controlador de circulação, mas tem estado de baixa médica. Apesar disso, continua a trabalhar na estação, mas no bar, que explora.E é no mesmo bar que tem sede a empresa Douro Total Lda, que faz passeios de barco turísticos no Douro e passeios todo-o-terreno com visita guiada até às gravuras do Côa, e da qual Mário Correia é um dos dois sócios. Explora ainda uma casa de turismo rural na aldeia de Arnozelo, a 20 quilómetros de Foz Côa.No inverno, Mário Correia trabalha na estação e é nos períodos dos meses de calor que entrega baixas médicas, por um alegado problema numa perna. O funcionário mora na estação, num espaço pelo qual paga uma renda simbólica.Ninguém que foi esta terça-feira abordado pelose alongou sobre o assunto. Dos contactos telefónicos para a empresa de turismo atendeu a sócia de Mário Correia, que explicou estar a trabalhar e disse desconhecer onde estava o parceiro de negócios ou como poderia ser contactado. Não foi possível obter quaisquer esclarecimentos por parte do empresário.Sobre a baixa de Mário Correia, a IP diz que "desencadeados os devidos mecanismos legais e recebido o respetivo resultado" garante que está tudo em conformidade e que " não há lugar a demais desenvolvimentos".Atualmente, a Estação do Pocinho marca o fim da Linha Do Douro, desde 1988. Há 10 viagens diárias pela Linha do Douro.A IP esclarece que "é uma situação perfeitamente normal. A possibilidade de trabalhadores poderem celebrar contratos com a IP Património para a exploração dos espaços semelhantes não colide com o estatuto de trabalhador".