Funcionário da limpeza infetado com Covid-19 obriga a fechar mercado de Campo de Ourique em Lisboa

O Mercado de Campo de Ourique está hoje a ser alvo de uma descontaminação tendo em conta o surgimento de um caso positivo à covid-19 num funcionário do espaço, disse à Lusa o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Costa.

"Ontem [quinta-feira] à noite tivemos conhecimento de um caso positivo e contactei com o vereador Miguel Gaspar [responsável pela Proteção Civil] para acionar o plano. Logo pelas 07:00 estive com os serviços municipais no mercado e agora está em curso" a descontaminação, disse à Lusa Pedro Costa.

De acordo com o presidente da junta de Campo de Ourique, a Câmara Municipal de Lisboa "vai indemnizar os comerciantes pelas perdas das mercadorias de hoje", ainda não se sabendo se haverá ou não condições para a reabertura no sábado.

"Tudo depende dos contactos agora dos responsáveis da Saúde que estão a fazer o inquérito epidemiológico. Sei que se tratou de um funcionário do mercado, mas não sabemos agora os contactos que teve", avançou Pedro Costa, reconhecendo que poderá haver comerciantes sinalizados que terão de ficar em isolamento profilático.

De qualquer forma, acrescentou o responsável, a autarquia tem funcionários que poderá fazer deslocar para o mercado em caso de necessidade para que este volte a abrir.

Segundo fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa, encontram-se no local duas viaturas e oito operacionais para dar conta de "uma situação programada de descontaminação".

O Mercado de Campo de Ourique localiza-se na rua Coelho da Rocha, em Lisboa, é um mercado alimentar de bairro inicialmente aberto em 1934 com bancas de fruta, legumes, peixe e carne. Foi remodelado em 1991 e, mais recentemente, em 2013, incluindo agora 'banca' de comida gourmet.

A pandemia de covid-19 provocou em Portugal 15.754 mortos dos 792.829 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.