Funcionário da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna testa positivo para coronavírus

Um funcionário da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) testou positivo para a Covid-19, confirmou ao CM fonte oficial do MAI.



Os elementos que tiveram contacto com a pessoa infetada foram testados, não se confirmando mais nenhuma infeção.

