Funcionário de centro de distribuição dos CTT em Ermesinde infetado com coronavírus

Um funcionário do Centro de Distribuição Postal (CDP) de Ermesinde, em Valongo, é o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus nos CTT, confirmou esta terça-feira fonte da empresa, garantindo serem seguidas todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Informamos que foi acionado o protocolo definido para este tipo de situações, estando já a articular a gestão desta situação individual junto da Autoridade de Saúde da área geográfica", indicou a empresa em nota enviada à agência Lusa.

A administração dos CTT garante ainda que "foram também acionados todos os procedimentos de desinfeção e limpeza previstos" e promete que, "apesar das legítimas preocupações pelo momento", tudo fará "para evitar quaisquer constrangimentos no serviço, garantindo o serviço aos seus clientes, com os seus colaboradores protegidos e saudáveis".

"Tendo em conta a confirmação de um caso positivo de Covid-19 no CDP de Ermesinde os CTT acionaram todas as medidas de segurança previstas, seguindo as recomendações da DGS. Os CTT estão a proceder da parte da manhã à desinfeção de todo o correio e espaço do referido CDP e estão a ser avaliadas todas as opções para a distribuição do correio prioritário e urgente durante a tarde. Os CTT estão a avaliar diferentes opções para retomar a distribuição do correio amanhã [quarta-feira]", acrescenta a empresa.

Já numa nota interna dos CTT, à qual a Lusa teve acesso, lê-se que todos os funcionários do posto de Ermesinde, freguesia do distrito do Porto, foram informados para permanecer em casa "até novas informações e em linha com as indicações prestadas pela Autoridade de Saúde de forma a darem seguimento à eventual despistagem junto do Serviço Nacional de Saúde em função dos graus de exposição ao foco de risco conhecido, tendo em consideração as possíveis cadeias de transmissão".

Na mesma nota interna, a administração dos CTT adianta aos trabalhadores que "está a fazer todos os esforços" para conseguir "adquirir mais" material de proteção de forma a "reforçar os envios já efetuados".

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu esta terça-feira para 448, mais 117 do que os contabilizados na segunda-feira, anunciou a DGS.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta terça-feira às 12h00, há 4.030 casos suspeitos (mais 1.122), dos quais 323 (eram 374) aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há três casos recuperados.