Funcionário do Tribunal de Abrantes testa positivo à Covid-19

O Tribunal Judicial da Comarca de Santarém acionou o plano de contingência do Tribunal de Abrantes, depois de um funcionário ter acusado positivo ao novo coronavírus. Este oficial de Justiça, que presta serviço no núcleo do Ministério Público de Abrantes, já estava em casa, em isolamento profilático, desde 4 de novembro, depois de ter informado a Comarca de que a mulher tinha testado positivo.



O caso já levou o bastonário Luís Menezes Leitão a lamentar que os advogados que estiveram em contacto com o funcionário não tenham sido informados. Já a Comarca de Santarém garante que, segundo a delegada de Saúde do Médio Tejo, o funcionário “não esteve a trabalhar no período de transmissibilidade da doença” pelo que “não haverá medidas adicionais”.



