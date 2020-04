Funcionário infetado com coronavírus obriga restaurante McDonald's a encerrar

Um restaurante McDonald's em Carnaxide, Oeiras, foi encerrado esta quarta-feira devido à confirmação de um caso positivo para coronavírus. As autoridades de saúde estiveram esta terça-feira nas instalações do mesmo devido a um funcionário apresentar sintomas da doença.O funcionário foi testado e deu positivo para coronavírus. Os restantes funcionários do restaurante foram colocados em quarentena.O espaço já está a ser alvo de uma desinfeção profunda por parte de funcionários da autarquia para que possa reabrir nos próximos dias.