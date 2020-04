Funcionários apoiam deficientes em centro com 100 infetados por coronavírus em Vila do Conde

São já 100 os infestados - 83 utentes e 17 funcionários - num centro de apoio a deficientes na freguesia de Touguinha, em Vila do Conde. Só um utente é que está internado no hospital, os restantes continuam no lar. Já os funcionários infetados foram substituídos.

"Só três ou quatro é que estão com sinais febris e temperaturas consideradas, os outros todos estão sem sintomas nenhuns. Os funcionários foram todos para casa, que nós estávamos a rodar equipas, tínhamos a equipa a fazer agora 15 dias e tínhamos uma equipa em casa em descanso para vir substituir esta, que estava a residir com os utentes.