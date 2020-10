Funcionários da Câmara de Óbidos 'resguardados' após contacto com ministro com Covid-19

O presidente e quatro funcionários da Câmara de Óbidos que, no sábado, participaram numa sessão com o ministro da Ciência e Tecnologia, são considerados contactos de baixo risco, mas vão manter-se resguardados por indicação das autoridades de saúde.

"Fomos todos considerados contactos de baixo risco, mas por uma questão de segurança, por indicação da delegada de saúde, vamos todos ficar resguardados durante alguns dias", disse esta seunda-feira à agência Lusa o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques.

O autarca e quatro trabalhadores da Câmara de Óbidos participaram, no sábado, na apresentação da "Coleção Ciência & Conhecimento" numa sessão com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), Manuel Heitor.

No domingo, o gabinete do primeiro-ministro informou que Manuel Heitor testou positivo à covid-19.

Dos cinco elementos da Câmara que participaram na sessão, o presidente foi aquele que esteve mais perto do governante, sendo o único com indicação para ser testado "dentro de quatro ou cinco dias, para evitar que o teste resulte num falso negativo", explicou Humberto Marques.

Por determinação da delegada de saúde concelhia, Fátima Pais, todos os trabalhadores vão manter-se resguardados, "com reforço das medidas de higienização e distanciamento social", disse à agência Lusa um dos trabalhadores.

Na sessão, que decorreu ao ar livre, participaram cerca de 20 pessoas que se mantiveram sempre de máscara, com exceção do ministro que retirou a máscara no momento do discurso.

