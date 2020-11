Funcionários das escolas suspendem greve marcada para 7 de dezembro

A greve dos trabalhadores não docentes das escolas que estava marcada para o dia 07 de dezembro foi hoje desconvocada, depois de o Governo ter anunciado tolerância de ponto na Administração Pública no mesmo dia.

Em comunicado, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) explica que a suspensão da greve não significa o recuo nas reivindicações dos trabalhadores.

Quando anunciou a greve, na quinta-feira, o dirigente da federação, Artur Sequeira, justificou o protesto com a falta de resposta do Ministério da Educação à resposta de problemas antigos do setor que se tornaram mais urgentes no atual contexto de pandemia da covid-19.