Funcionários de Moncarapacho e Fuzeta fazem rastreio ao cancro

A Associação Oncológica do Algarve realizou esta segunda-feira uma ação de rastreio de cancro da pele em funcionários da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta.

A iniciativa decorreu no âmbito da campanha ‘Verão sem escaldão’, que tem por objetivo a sensibilização, prevenção e deteção deste tipo de cancro. No passado mês de julho, a ação foi feita aos funcionários da Fuzeta.

No próximo domingo, a campanha irá para o acesso à Praia do Barril, em Tavira, e é aberta a todas as pessoas que estejam interessadas.



A iniciativa é livre e irá funcionar entre as 10h00 e as 17h00.