A idade média de reforma dos trabalhadores do Estado voltou a subir o ano passado, fixando-se nos 65 anos e dois meses – mais um mês do que em 2021, mas menos do que idade legal de reforma, que era 66,7 anos em 2022.



Em média, os aposentados públicos recebem a pensão durante 21,8 anos, o período de tempo mais prolongado de sempre, segundo dados divulgados pelo portal Pordata, a partir de informações da Caixa Geral de Aposentações (CGA).









