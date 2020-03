Funcionários do Lar de Santiago do Cacém com teste negativo

Os testes efetuados no sábado, aos 22 funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, deram negativo para Covid-19, confirmou fonte da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.Recorde-se que na última sexta-feira, uma funcionária da lavandaria do Lar testou positivo, o que levou a autoridade de saúde a ordenar a realização de testes a todos os funcionários que "mantiveram contacto direto" com a mulher que trabalha na lavandaria, sem contacto direto com os cerca de 200 utentes.Embora os utentes "não tenham tido contacto direto com a funcionária infetada", a autoridade de saúde vai continuar a acompanhar a situação para garantir a segurança dos idosos.O concelho de Santiago do Cacém regista 6 casos de Covid-19. Um dos infetados é um farmacêutico que testou positivo, o que obrigou ao encerramento da farmácia e à realização de exames a todos os funcionários, resultados que ainda não foram divulgados.Em todo o Alentejo há 41 casos positivos de Covid-19, 15 deles no Litoral Alentejano.