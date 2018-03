Funcionários do SEF marcam três dias de greve para esta semana

Sindicato acusa a tutela de passividade e aplicar "políticas administrativamente absurdas".

Por Lusa | 15:09

Os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão fazer greve entre 27 e 29 de março para alertar para o que chamam de "situação caótica" naquela entidade, anunciou esta segunda-feira o seu sindicato.



Em comunicado, o Sindicato dos Funcionários do SEF (Sinsef) acusa a tutela de passividade e de, juntamente com a Direção Nacional, aplicar "políticas administrativamente absurdas".



"O SEF deprime-se e torna-se dia-a-dia cada vez mais ineficaz, as demoras agravam-se, as respostas não chegam, os utentes desesperam", diagnostica o sindicato, que reivindica o reconhecimento das carreiras dos funcionários não policiais.



Enquanto o Governo conseguiu chegar a acordo com os inspetores para os equiparar à PSP ou GNR, aos das carreiras não policiais "nenhuma atenção foi ou tem sido prestada", acusam.



Para o Sinsef, é uma "completa injustiça" que a lei orgânica do serviço só contemple a carreira de investigação e fiscalização, o que "deixa de lado praticamente metade dos trabalhadores".



No entanto, os funcionários não policiais organizam processos, dão pareceres intermédios para a emissão de 'Vistos Gold', as autorizações de residência para investidores.



No que se refere a esta lei orgânica do SEF, o Sinsef pediu ao Provedor da Justiça que peça declaração de inconstitucionalidade, aguardando decisão.



O sindicato defende "reforma simples e racionalmente evidente dos serviços", com custos mínimos e aumentando a sua eficácia e a sua receita.