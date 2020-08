Funcionários dos hospitais lutam por boas condições

Os funcionários do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) iniciaram esta quinta-feira uma greve de dois dias. Em causa estão várias reivindicações como um aumento salarial de 90 euros, a redução do horário para as 35 horas semanais e um subsídio de risco. São trabalhadores das áreas da alimentação, manutenção e recolha de resíduos.





“A nível nacional a adesão foi de 100% nas cantinas e bares e de 80% nas lavandarias. Estes funcionários merecem mais, são discriminados”, disse ao CM Francisco Figueiredo, dirigente sindical da FESHAT.







Junto ao Hospital de São João, no Porto, foram vários os trabalhadores que protestaram. “Trabalho na distribuição de comida e ganho 630 euros. Já isso ganhava há 15 anos”, disse Paula Mouta.





Em Viseu, a adesão à greve foi quase total. Cerca de 30 pessoas protestaram à porta do hospital. “Exigimos respeito e melhores condições de trabalho”, disse um dos manifestantes. Uma das reivindicações mais ouvida é a atribuição de uma compensação extraordinária para quem esteve na linha da frente contra a Covid-19.



“Estivemos na linha da frente agora somos tratados como se estivéssemos no fim da linha”, disse o sindicalista Afonso Figueiredo.