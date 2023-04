Funcionários judiciais marcam mais dez dias de greve

O Sindicato dos Funcionários Judiciais decretou esta segunda-feira uma nova paralisação de dez dias para o período entre 26 de abril e 5 de maio, avança o jornal Público.De acordo com a mesma fonte, este protesto - ao contrário dos anteriores - será feito em "moldes clássicos, ou seja, com perda de ordenado e sem a presença nos tribunais dos oficiais de justiça que a ele aderirem"."Vai haver mais protestos inovadores", afirma o líder da estrutura sindical, António Marçal, citado pelo jornal.Os oficiais de justiça vão manter-se ao serviço no posto de trabalho, mas irão recusar determinadas tarefas, como por exemplo os julgamentos não urgentes.Segundo o Público, o protesto foi considerado ilegal pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e, portanto, passível de proporcionar sanções disciplinares. No entanto, a forte adesão torna muito difícil ao Ministério da Justiça encaminhar-se por esse caminho porque teria de "levantar milhares de protestos disciplinares".Mesmo assim, o líder da estrutura sindical afirma que vai contestar judicialmente o parecer do Conselho.