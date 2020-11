Funcionários públicos vão fazer inquéritos epidemiológicos para identificar contactos de doentes Covid

A medida já tinha sido anunciada e os despacho foi esta quarta-feira publicado no Diário da República. Os funcionários públicos em isolamento profilático ou sem atividade por serem de grupos de risco vão fazer inquéritos epidemiológicos para identificar contactos de doentes Covid e "seguimento de pessoas em vigilância ativa".O objetivo é aliviar a pressão nos sistemas de saúde que estão a sofrer com o crescente aumento dos casos de Covid-19.De acordo com o despacho, "serão contactados os trabalhadores que se considere melhor habilitados ao reforço da capacidade de rastreamento das autoridades e serviços de saúde pública e promove a sua formação".Profissionais de saúde, trabalhadores licenciados ou com grau académico superior à licenciatura, e trabalhadores com o 12.º ano de escolaridade ou curso equiparado serão prioridade.O mesmo despacho indica ainda que "o serviço prestado pelos trabalhadores efetivamente mobilizados é considerando trabalho efetivo, sendo remunerado como tal e suspendendo o prazo referente aos dias de faltas justificadas contabilizadas para efeitos de perda de remuneração".